طهران تحذر لندن: ستارمر يُعرّض حياة البريطانيين للخطر وإيران سترد على أي "عدوان"

اربيل (كوردستان24) - حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الحكومة البريطانية من مغبة الانخراط في التصعيد العسكري ضد بلاده، متهماً رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بتجاهل إرادة شعبه والمخاطرة بأرواح مواطنيه.

وقال عراقجي، في تصريح عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، إن "الغالبية العظمى من الشعب البريطاني لا تريد أن تكون جزءاً من حرب الاختيار التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران".

وأضاف الوزير الإيراني أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ومن خلال تجاهله لمواقف شعبه، "يضع أرواح البريطانيين في خطر عبر السماح باستخدام القواعد البريطانية كمنطلق للعدوان ضد إيران".

واختتم عراقجي تصريحه بالتأكيد على الموقف الدفاعي لبلاده، قائلاً: "إيران ستُمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، في إشارة واضحة إلى أن أي استهداف للأراضي الإيرانية انطلاقاً من قواعد عسكرية بريطانية سيواجه برداً إيرانياً.

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد في المنطقة، وسط تقارير تشير إلى احتمالية استخدام القواعد العسكرية البريطانية (مثل قاعدة أكروتيري في قبرص أو قواعد أخرى) لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية أو الأمريكية ضد أهداف إيرانية.