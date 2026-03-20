طهران ترد على واشنطن: لا نملك "فائضاً نفطياً" في عرض البحر

أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة النفط الإيرانية، اليوم الجمعة، امتلاكها أي مخزونات إضافية من النفط الخام معدة للتصدير، رداً على تصريحات أمريكية لمحت إلى إمكانية رفع العقوبات عن "النفط المخزن" في الناقلات.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، سامان قدوسي، عبر منصة "إكس"، بأن إيران لا تملك حالياً أي فائض نفطي، سواء في المستودعات العائمة أو للتوريد الفوري. ووصف قدوسي تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأنها مجرد محاولة "لبعث أمل زائف" لدى المشترين وتهدئة الأسواق.

وكان بيسنت قد أشار الخميس إلى توجه واشنطن لرفع العقوبات حصراً عن النفط الإيراني الموجود على متن ناقلات في عرض البحر، في مسعى لكبح جماح الأسعار التي قفزت عقب إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.