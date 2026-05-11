مسؤول أممي يحذر: أسابيع تفصل العالم عن "كارثة إنسانية" بسبب حصار الأسمدة في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- حذر رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين 11 ایار/مایو 2026، من أن العالم يواجه سباقاً مع الزمن لتفادي أزمة إنسانية كبرى قد تدفع بعشرات الملايين من البشر إلى براثن الجوع، ما لم يُسمح بمرور شحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز في القريب العاجل.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، دقَّ خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وقائد فريق العمل المكلف بتجنب هذه الأزمة الوشيكة، ناقوس الخطر قائلاً: "أمامنا أسابيع قليلة فقط لمنع وقوع ما سيكون على الأرجح أزمة إنسانية هائلة".

وأوضح دا سيلفا أن استمرار عرقلة وصول الأسمدة إلى الأسواق العالمية سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن العالم قد يشهد أزمة حادة "تؤدي إلى وقوع 45 مليون شخص إضافي في فخ الجوع والمجاعة".

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد المخاوف من تعطل سلاسل التوريد عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في المدخلات الزراعية الضرورية لضمان المحاصيل الموسمية في العديد من دول العالم، وخاصة الدول الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.





المصدر: فرانس برس