خلية الإعلام الأمني: سقوط طائرة مسيرة على مقر جهاز المخابرات الوطني في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن سقوط طائرة مسيرة في مقر جهاز المخابرات العراقي الوطني بمنطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وذكر رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن، في بيان مقتضب، أنه "في الساعة 1015 صباحاً هذا اليوم سقطت طائرة مسيرة على مقر جهاز المخابرات العراقي الوطني في منطقة المنصور".

في غضون ذلك، أفاد مراسل كوردستان 24 في بغداد بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة، بالتزامن مع تحطم طائرة مسيرة فوق معرض بغداد الدولي.

وأضاف المراسل أن هجوم الليلة الماضية كان من بين الهجمات الأعنف؛ حيث نُفذ نحو 30 استهدافاً ضد مركز الدعم اللوجستي والدبلوماسي للقوات الأمريكية، في محاولة لتعطيل منظومة الدفاع داخل المركز إلا أنها لم تنجح.

مشيراً إلى اندلاع حريق في أحد المخازن داخل الموقع جراء الهجمات.

كما أوضح مراسل كوردستان 24 أنه بحسب الأطراف المقربة من جبهة "المقاومة"، فقد أسفر الهجوم عن خسائر بشرية لم يُعلن عنها رسمياً بعد، لافتاً إلى سماع دوي صفارات الإنذار مجدداً في السفارة الأميركية ببغداد فجر اليوم.