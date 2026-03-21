بوتين يؤكد دعم موسكو لإيران في رسالة معايدة بمناسبة النوروز

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة معايدة للقيادة والشعب الإيرانيين بمناسبة عيد النوروز، مؤكدا لهم دعم موسكو في ظل الحرب التي دخلت السبت أسبوعها الرابع.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن بوتين "أرسل التهاني بعيد النوروز إلى القيادة الإيرانية، والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي، ورئيس البلاد مسعود بيزشكيان".

وأضاف البيان "تمنى فلاديمير بوتين للشعب الإيراني القوة لتجاوز هذه الأوقات العصيبة بكرامة، وأكد أن موسكو، في هذه الظروف الصعبة، تبقى صديقا وفيا وشريكا موثوقا لطهران"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتدين روسيا، حليفة إيران منذ زمن بعيد، الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على البلاد منذ نهاية شباط/فبراير.

وهذا الأسبوع، دانت روسيا مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في غارة جوية تبنتها إسرائيل.

لم تُعلن موسكو رسميا عن أي مساعدات ملموسة لحليفتها منذ بداية هذا النزاع، باستثناء إرسال المساعدات الإنسانية.

لكن وسائل إعلام أميركية أفادت بأن موسكو تبادلت معلومات استخباراتية عسكرية مع طهران لتنفيذ ضرباتها في الشرق الأوسط.

وردا على الضربات الواسعة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، هاجمت طهران أهدافا متعددة في الخليج بينها ما استهدف قواعد أميركية في المنطقة.

وفي العاشر من آذار/مارس، امتنع الكرملين عن التعليق على المعلومات المتداولة بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إيران.