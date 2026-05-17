الصدر يُهنّئ الزيدي ويحثّه على حماية السيادة ومحاربة الفساد

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي، رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بتشكيل الحكومة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الخاص في النجف، أن الصدر حث رئيس الوزراء خلال الاتصال على ضرورة الحفاظ على سيادة البلاد وتعزيز مكانتها.

مشدداً في الوقت ذاته على أهمية النهوض بالواقع الخدمي وتلبية احتياجات المواطنين الملحة.

وأشار البيان إلى أن السيد الصدر لمس من رئيس الوزراء "همة وعزماً وإصراراً" على تغيير الواقع العراقي نحو الأفضل.

داعياً إياه إلى الوقوف بحزم في مواجهة آفة الفساد، والحفاظ على مقدرات الدولة بما يضمن تأمين العيش الكريم للشعب العراقي وصون حقوقه الدستورية.