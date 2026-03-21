11 قتيلاً في حريق داخل مصنع لقطع السيارات في كوريا الجنوبية

أربيل (كوردستان 249- قُتل أحد عشر شخصا في حريق اندلع بمصنع لقطع غيار السيارات في وسط كوريا الجنوبية، فيما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت السلطات الكورية الجنوبية السبت.

اندلع الحريق الذي لم يُعرف سببه بعد، الجمعة قرابة الساعة 13,00 (04,00 بتوقيت غرينتش) في مدينة دايجون بوسط البلاد.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة لوزارة الداخلية "بحسب معلوماتنا، بلغ عدد القتلى 11 شخصا، وعدد المصابين بجروح خطيرة 25 شخصا".

وأضاف "نعلم أيضا أن 34 شخصا أصيبوا بجروح، لكن حالتهم مستقرة، ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن 170 عاملا كانوا موجودين في المصنع وقت اندلاع الحريق.

وأوضحت الوكالة أن عناصر الإطفاء لم يتمكنوا من دخول المبنى فورا بسبب خطر الانهيار.

كما احتوى المصنع على 200 كيلوغرام من الصوديوم، وهي مادة قابلة للانفجار في حال سوء التعامل معها.

وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أوامر بتعبئة جميع الأفراد والمعدات المتاحة لعمليات الإنقاذ، وفق ما أفاد مكتبه.