مدينة "بون" الألمانية تحتضن أضخم مهرجان لعيد نوروز في أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- تستعد مدينة "بون" الألمانية لاستضافة أضخم مهرجان واحتفالية بمناسبة أعياد نوروز، وسط توقعات بمشاركة جماهيرية واسعة تضم عشرات الآلاف من أبناء الجالية الكوردية الوافدين من مختلف الدول الأوروبية.

وتشير التحضيرات القائمة إلى أن هذا الكرنفال سيكون الحدث التاريخي الأبرز للجاليات الكوردية في المهجر لهذا العام، حيث يجمع الكورد من أجزاء كوردستان الأربعة المقيمين في ألمانيا وعموم أوروبا لإحياء هذه المناسبة القومية.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان فقرة استثنائية تتمثل في عرض علم كوردستان ضخم يبلغ طوله 100 متر، أعدته إحدى السيدات الكورديات خصيصاً لهذه المناسبة.

ولإضفاء أجواء من الحماس القومي، سيحيي الحفل نخبة من ألمع الفنانين الكورد، في مقدمتهم: (شفان بـروەر، هوزان دينو، أيوب علي، نازدار، وحسن شريف)، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين الذين سيقدمون نتاجاتهم الفنية المستوحاة من عبق التراث والقضية الكوردية.