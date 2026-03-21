شرطة قضاء دبس تقرر إغلاق منتجع "بردێ" بسبب ارتفاع مناسيب نهر الزاب

أربيل (كوردستان 24)- قرر مركز شرطة قضاء دبس الإغلاق التام لمنتجع "بردێ" السياحي (ألتون كوبري)، ووجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين والسياح بضرورة تجنب زيارة تلك المناطق بسبب الارتفاع المفاجئ في مناسيب مياه نهر "الزاب".

وجاء في بيان الشرطة دعوة للمواطنين بعدم التوجه حالياً إلى ناحية "بردێ"، ومنطقة "نمرة 8"، وغابات "شناعة"، مشيراً إلى أنه كإجراء احترازي وحفاظاً على أرواح المواطنين، لن يُسمح لأي شخص بدخول المناطق السياحية في الناحية.

وحول أسباب صدور هذا القرار، أوضح البيان أن الارتفاع الملحوظ في مستوى مياه النهر غمر أجزاءً من الأراضي القريبة، مما خلق مخاطر حقيقية من الغرق أو جرف المياه نتيجة قوة التيار.

مؤكداً أن حماية حياة السياح تأتي في مقدمة الأولويات في ظل هذه الظروف.

وفي إطار إجراءات الاستجابة السريعة، تم نشر فرق الدفاع المدني وفرق الإنقاذ المائي في المنطقة وعلى طول ضفاف النهر، حيث وُضعت تلك الفرق في حالة استنفار قصوى للمراقبة الدقيقة للوضع والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.