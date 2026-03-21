رسالة رئيس إقليم كوردستان إلى المحتفلين بنوروز في آمد

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم (السبت، 21 آذار 2026)، رسالة إلى المحتفلين بعيد نوروز في مدينة آمد (ديار بكر). أكد فيها، إلى جانب تقديم التهاني بمناسبة نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة، على أهمية إنجاح مسيرة السلام في تركيا.

كما أكد نيجيرفان بارزاني في رسالته على أن إقليم كوردستان يدعم بكل السبل إنجاح السلام، وأثنى على الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإنجاح السلام، قائلاً: "ننظر بأمل كبير إلى هذه الجهود، ونتطلع إلى المزيد من الخطوات".

وقد ألقى الكلمة دلشاد شهاب، مساعد رئيس إقليم كوردستان، نيابةً عن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وهذا نصها:

الأخوات والإخوة الأعزاء،

الحضور الكريم،

بمناسبة عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني القلبية لعموم الشعب الكوردي ولكم أيها الأحبة المجتمعون اليوم هنا في "آمد" العزيزة للاحتفال بنوروز.

نوروز عيد استثنائي بالنسبة إلينا؛ فهو رمز للانبعاث وإرادة الحياة، وتجسيد لآمال شعب تطلع دوماً إلى الحرية والتعايش السلمي. أرجو أن يكون هذا العيد مبعث خير وطمأنينة للجميع.

إن تجمعكم هذا، الذي أصبح تقليداً سنوياً جميلاً في آمد، هو بحد ذاته عيد للحياة والجمال، وتعبير عن حرص الكورد ورسالتهم في الأخوة وقبول الآخر.

وبينما نحتفل اليوم بعيد نوروز، نود أن نجدد دعمنا المخلص للسلام. إن تحقيق السلام في تركيا هو عمل تاريخي يصب في مصلحة الشعبين الكوردي والتركي والمنطقة عموماً؛ فالسلام هو السبيل الوحيد الذي يضمن مستقبلاً مشرقاً لأجيالنا القادمة.

نحن جيران منذ القدم ومصيرنا مشترك، مصيرنا ومصالحنا واحدة. ومن خلال التكاتف والاستقرار وحدهما يمكننا التغلب على التحديات والمساهمة في بناء حياة لائقة.

وهنا، أجدد الشكر والثناء على جميع الخطوات التي اتُخذت حتى الآن لإنجاح السلام. إننا ننظر بأمل كبير إلى هذه الجهود ونتطلع إلى المزيد من الخطوات.

إننا في إقليم كوردستان، نؤكد مجدداً على تعاوننا التام من أجل إنجاح السلام، ونتطلع إلى إنهاء الصراعات وترسيخ دعائم الاستقرار. فلنعمل معاً لنجعل من السلام واقعاً مستداماً في هذه الأيام التي تمر فيها المنطقة بحروب وصراعات شديدة.

مبارك عليكم نوروز، وكل عام وأنتم بخير.



نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

21 آذار 2026