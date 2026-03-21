تعتزم شركة "يونايتد إيرلاينز" تقليص عدد رحلاتها الجوية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات.

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس التنفيذي للشركة يونايتد إيرلاينز، سكوت كيربي، في مذكرة داخلية يوم الجمعة، أن الشركة تخطط لخفض الرحلات الأقل إقبالاً، بما في ذلك رحلات منتصف الأسبوع والرحلات الليلية، وذلك حتى حلول فصل الخريف، استجابةً لارتفاع أسعار الوقود الناجم عن التوترات والحرب في إيران.

وأوضح كيربي أن أسعار وقود الطائرات "تضاعفت لأكثر من مرتين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية". ووفقاً لبيانات شركة "أرجوس ميديا"، قفزت أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى 4.56 دولاراً للجالون يوم الجمعة، مقارنة بـ 2.50 دولاراً في 27 فبراير/شباط، قبيل اندلاع الحرب. وأشار كيربي إلى أن هذا الارتفاع قد يكلف الشركة 11 مليار دولار إضافية خلال العام الجاري، وهو ما يتجاوز ضعف الأرباح التي حققتها الشركة في أفضل أعوامها المالية.

في غضون ذلك، يحذر خبراء القطاع من أن شركات الطيران ستضطر لتحميل المسافرين هذه التكاليف الإضافية عبر زيادة أسعار التذاكر في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أشارت كبرى شركات الطيران الأمريكية (يونايتد، ودلتا، وأمريكان إيرلاينز) مطلع هذا الأسبوع إلى انتعاش قوي في الطلب على الحجوزات؛ حيث قال كيربي: "شهدت الأسابيع العشرة الأخيرة أعلى إيرادات حجز في تاريخنا، لكن قد يكون من الصعب الاستمرار في تمرير الجزء الأكبر من زيادة تكاليف الوقود إلى العملاء إذا استمر ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول".

من جانبه، صرح إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا"، بأن خمسة من أفضل عشرة أيام في تاريخ الشركة من حيث مبيعات التذاكر قد سُجلت منذ بداية الحرب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشركة تكبدت خسائر تقديرية بلغت 400 مليون دولار بسبب فروقات أسعار الوقود.

وفي سياق متصل، نقلت الخطوط الجوية القطرية أكثر من اثنتي عشرة طائرة من طرازاتها الكبيرة إلى منشأة تخزين طويلة الأمد في إسبانيا، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، في خطوة تشير إلى استعداد الناقلة القطرية لتقليص عملياتها لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة