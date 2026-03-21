السعودية تعتبر عدداً من الدبلوماسيين الإيرانيين أشخاصاً غير مرغوب فيهم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)-صرحت وزارة الخارجية السعودية، يوم السبت، بأنه يتعين على الملحق الأمني ​​ومساعده، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين في السفارة الإيرانية بالسعودية، مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وذكرت السعودية، في بيان صادر عن الوزارة، أنها صرحت في وقت سابق من الحرب بأن التصعيد الإيراني سيؤثر على العلاقات الثنائية الحالية والمستقبلية.

وقد أدانت السعودية مراراً وتكراراً الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وتواصل الرد على الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. وفي وقت سابق من يوم السبت، أسقطت السعودية عدداً من الطائرات المسيرة الإيرانية التي أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وفقاً لوزارة الدفاع السعودية.



المصدر: الوکالات