وزارة الداخلية تنفي استهداف مقر هيئة التصنيع الحربي في بغداد وتؤكد استقرار الأوضاع

أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة الداخلية، اليوم، الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول وقوع قصف استهدف مقر هيئة التصنيع الحربي في العاصمة بغداد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، عدم تسجيل أي اعتداء أو استهداف لأي من منشآت التصنيع الحربي، مشددة على أن الأوضاع الأمنية في محيط هذه المنشآت مستقرة تماماً ولا يدعو القلق.

كما أهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام والناشطين ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية حصراً في استقاء الأخبار، تجنباً لإثارة القلق والذعر بين المواطنين.