خلال 24 ساعة.. مركز الدعم اللوجستي في بغداد يتعرض لـ 6 هجمات متتالية

أربيل (كوردستان24)- تعرض مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي (قاعدة فيكتوريا) في العاصمة العراقية بغداد، لسلسلة هجمات مكثفة بلغت ست هجمات خلال أقل من 24 ساعة، استخدمت فيها الطائرات المسيرة وصواريخ الكاتيوشا.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" في بغداد، شفان جباري، بأن القاعدة استُهدفت منذ مساء السبت وحتى الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد (22 آذار 2026)، بست رشقات متتالية ضمت 18 طائرة مسيرة وصاروخ كاتيوشا، مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بنشوب حريق داخل القاعدة.

وفي سياق متصل، عثرت القوات الأمنية في حي "الجهاد" بغرب بغداد –وهو المنطقة الأقرب لمطار بغداد الدولي– على عجلة محترقة تضم منصة لإطلاق 10 صواريخ كاتيوشا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت العجلة قد احترقت نتيجة خلل أثناء الإطلاق أم جراء استهداف جوي أمريكي.

تشير البيانات الصحفية إلى تصاعد وتيرة العمليات العسكرية منذ اندلاع المواجهة المشتركة (الأمريكية-الإسرائيلية) ضد إيران في 28 شباط الماضي. ووفقاً للمعلومات، شنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أكثر من 433 هجوماً استهدف مركز الدعم الدبلوماسي والسفارة الأمريكية في بغداد، بالإضافة إلى أهداف في أربيل.

في المقابل، ردت القوات الجوية الأمريكية بـ 32 ضربة استهدفت مواقع وثكنات تابعة لهيئة الحشد الشعبي. وأعلن الحشد الشعبي رسمياً عن حصيلة خسائره جراء الغارات الأمريكية، مؤكداً مقتل 27 من أعضائه وإصابة 57 آخرين بجروح متفاوتة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر في صفوف فصائل المقاومة الأخرى.