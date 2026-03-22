سلسلة انفجارات تهز طهران وضواحيها إثر غارات جوية إسرائيلية مكثفة

أربيل (كوردستان24)- شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد 22 آذار/مارس 2026، هجوماً جوياً مكثفاً استهدف العاصمة الإيرانية طهران والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى سماع دوي سلسلة من الانفجارات العنيفة التي هزت أرجاء المدينة.

وبحسب المصادر، استمرت موجة القصف من الساعة 3:30 فجراً وحتى الساعة 4:45 بتوقيت طهران، حيث طالت الانفجارات المتتالية مدن طهران، كرج، برديس، ودماوند.

وأفاد سكان محليون في أحياء "إكباتان" و"طهرانسر" غربي العاصمة، ومنطقة "شهر ري" جنوباً، بالإضافة إلى منطقتي "برديس" و"دماوند" شرقاً، بأن قوة الانفجارات كانت شديدة لدرجة أنها تسببت باهتزاز المباني والمنازل. كما أشار شهود عيان إلى تحطم زجاج النوافذ وتصدع جدران بعض البنايات القريبة من المواقع المستهدفة.

ووفقاً للمعلومات الأولية المتداولة، يُعتقد أن القصف استهدف قاعدتي "ميثمي" و"حيدر كرار" العسكريتين في منطقة دماوند، بالإضافة إلى منشآت تابعة للصناعات الجوية والفضائية في غرب طهران. وتزامن ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من أحياء منطقة "شهر ري" عقب دوي الانفجار الأول.

وفي سياق متصل، أبلغ سكان مدينتي "ملاير" و"أراك" عن سماع هزيج الطائرات الحربية في أجوائهم بالتزامن مع الهجوم.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجمات، مؤكداً تنفيذ سلسلة من الغارات "الدقيقة والمكثفة" استهدفت مقار وقواعد عسكرية، بالإضافة إلى منشآت تابعة للبنية التحتية الاقتصادية في طهران وعدة مناطق إيرانية أخرى.