إسرائيل تعلّق الدراسة في كافة المدارس إثر هجمات صاروخية إيرانية "دامية"

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، اليوم الأحد 22 آذار/مارس 2026، قراراً عاجلاً يقضي بتعليق الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية، وذلك على خلفية التصعيد الأمني الخطير والتوترات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن القرار يسري يومي الأحد والاثنين ويشمل كافة المناطق، ويأتي كإجراء احترازي في ظل الأوضاع غير المستقرة والتهديدات الأمنية الراهنة.

تأتي هذه الخطوة بعدما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتعرض مدينة "عراد" في منطقة النقب لهجوم صاروخي إيراني عنيف ليلة أمس، مما أدى إلى تدمير حي سكني بالكامل. ومن جانبها، كشفت طواقم الإسعاف والطوارئ الإسرائيلية عن حصيلة أولية "صادمة"، مؤكدة سقوط 220 شخصاً بين قتيل وجريح جراء تلك الضربات الصاروخية.

وفي أول رد فعل له، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع بالصعب، قائلاً: "نمر بليلة قاسية، لكننا سنواصل الحرب على كافة الجبهات".

وعبّر نتنياهو عبر حسابه في منصة "إكس" عن قلقه العميق إزاء الهجوم، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً مع رئيس بلدية عراد "يائير معيان" للاطلاع على أحوال السكان ومتابعة حالة المصابين. كما أكد إصدار توجيهات لمدير مكتبه للتنسيق مع كافة الوزارات الحكومية لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للمواطنين المتضررين.