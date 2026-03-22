64 قتيلاً على الأقل بهجوم على مستشفى في السودان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قتل 64 شخصا بينهم 13 طفلا وأصيب 89 بجروح في ضربة أصابت مستشفى في السودان، وفق ما أفادت السبت منظمة الصحة العالمية التي حضّت على ضمان حماية المدنيين والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني.

وكتب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على إكس "لقد تحقّقت منظمة الصحة العالمية من هجوم جديد على مرافق الرعاية الصحية في السودان.

هذه المرة، استُهدف مستشفى الضعين التعليمي في عاصمة شرق دارفور، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا على الأقل، بينهم 13 طفلا، وممرضتان، وطبيب واحد، وعدد من المرضى".

وندّد بـ"سفك الدماء"، داعيا إلى وضع حد للنزاع في السودان وضمان حماية المدنيين والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني.

وأفادت مجموعة "محامو الطوارئ" السودانية الحقوقية التي توثّق فظائع الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بأن الضربة نُفّذت "بواسطة طائرات مسيّرة تابعة للجيش" وأصابت مستشفى الضعين التعليمي.

ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 11 مليونا على الأقل، وأزمة جوع ونزوح تعدّها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم.

وتسيطر قوات الدعم السريع على إقليم دارفور في غرب البلاد، فيما يسيطر الجيش على معظم شرق البلاد ووسطها وجنوبها.

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن ثمانية أفراد من الطاقم الطبي هم بين المصابين بالهجوم الذي ألحق أضرارا واسعة بقسم الأطفال في المستشفى وعيادة التوليد وقسم الطوارئ.

وخرج المستشفى عن الخدمة "بسبب الأضرار الكبيرة" التي لحقت به وتسبّبت في "انقطاع الخدمات الطبية الأساسية"، بحسب غيبرييسوس.

وقال إن المنظمة الأممية توفّر الدعم للشركاء الصحيين المحليين لتلبية الحاجات الطارئة من خلال تعزيز القدرات في مرافق صحية أخرى، بما فيها زيادة القدرات على معالجة المصابين وتوفير الأدوية الأساسية ومستلزمات علاج الإصابات.