بينهم عسكري.. مقتل 3 أتراك في حادث سقوط مروحية عسكرية بقطر

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة الدفاع القطرية عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة سقوط المروحية العسكرية في المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة مقتل ثلاثة مواطنين أتراك، من بينهم عسكري، كانوا ضمن طاقم الطائرة المنكوبة.

وأفادت وزارة الداخلية القطرية، في بيان عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية للحادث بلغت ستة قتلى، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن شخص مفقود في عرض البحر.

وكانت وزارة الدفاع قد أوضحت في وقت سابق أن الطائرة المروحية سقطت نتيجة "عطل فني مفاجئ" أثناء تأديتها لمهمة روتينية، دون أن تحدد طراز الطائرة أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الواجب الذي كانت تنفذه.

وأكدت المصادر الرسمية أن من بين الضحايا ثلاثة من الجانب التركي (عسكري واثنان من الفنيين)، وهو ما يعكس حجم التعاون العسكري والتقني المستمر بين الدوحة وأنقرة.

وتجري السلطات القطرية حالياً تحقيقات موسعة للوقوف على الأسباب التقنية الدقيقة التي أدت إلى العطل الفني وسقوط الطائرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.