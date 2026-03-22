الداخلية العراقية تنفي تعرّض هيئة التصنيع الحربي للقصف

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة الداخلية العراقية الأنباء المتداولة حول تعرض مقر هيئة التصنيع الحربي في العاصمة بغداد إلى هجوم، مؤكدة أن الوضع الأمني في المنطقة مستقر تماماً ولم يتم تسجيل أي حادث من هذا القبيل.

وفندت الوزارة، في بيان رسمي، التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن تعرض مقر هيئة التصنيع الحربي لقصف.

مشددة على عدم وقوع أي نوع من الهجمات أو الاعتداءات التي تستهدف منشآت التصنيع العسكري، وأن الأوضاع الأمنية في محيط تلك المواقع ثابتة ومستقرة.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية، وذلك لقطع الطريق أمام محاولات إثارة الخوف والقلق بين صفوف المواطنين بحسب قولها.