وزارة البيشمركة: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مقرّنا في جمجمال

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد 22 آذار 2026، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقراتها ضمن حدود قضاء جمجمال.

محذرة في بيانٍ لها، من مساعي الجماعات الخارجة عن القانون لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة مطالبة القائد العام للقوات المسلحة العراقية بوضع حدّ لهذه التجاوزات غير المبررة التي تستهدف مقرات البيشمركة.

وفيما يأتي نص البيان:

في ليلة أمس، قامت مرةً أخرى جماعات إرهابية خارجة عن القانون بتنفيذ عمل تخريبي، حيث هاجمت عبر طائرة مسيّرة مفخخة أحد مقرات قوات البيشمركة على حدود جمجمال. ونحن ندين بشدة هذا الهجوم الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

إن تكرار هذه الهجمات الإرهابية على مقرات البيشمركة يأتي في وقت تمر فيه المنطقة عموماً بمرحلة حساسة ومعقدة. ونطالب مرة أخرى القائد العام للقوات المسلحة العراقية بوضع حدّ لهذه التجاوزات غير المبررة التي تستهدف مقرات البيشمركة.

وزارة البيشمركة

22 آذار 2026