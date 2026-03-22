مصرع عروس وقريبتيها إثر سقوط مركبتهن في نهرٍ بمحافظة دهوك

أربيل (كوردستان 24)- لقيت ثلاث نساء مصرعهن، بينهن "عروس"، وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة، إثر حادث سير وقع صباح اليوم الأحد، 22 آذار 2026، على الطريق الرابط بين منطقتي "قايماوة ومندان" ضمن حدود قضاء بردرش بمحافظة دهوك.

وأفادت مديرية الدفاع المدني في (آكري- عقرة)، بأن مركبة كانت تُقل عائلة مكونة من سبعة أشخاص انحرفت عن مسارها لتستقر في مياه نهر الخازر.

وأوضحت المديرية في بيانٍ لها، أن فرق الإنقاذ التابعة لقسم بردرش هرعت إلى مكان الحادث بإشراف ميداني مباشر، حيث تمكنت من انتشال الضحايا وإجلاء المصابين.

وبحسب التفاصيل الميدانية، فإن مستقلي المركبة تتراوح أعمارهم ما بين 17 و40 عاماً، وأسفر الحادث عن وفاة ثلاث نساء في مكان الحادث.

فيما أصيب رجل وثلاث نساء أخريات بجروح، جرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى الطوارئ في قضاء بردرش لتلقي العلاج اللازم.

مصادر مطلعة أكدت لـ كوردستان 24 أن إحدى المتوفيات هي "عروس" كانت في طريق عودتها إلى المنزل ضمن مراسم الزفاف حين وقعت المأساة.

وأشارت المعلومات إلى أن الضحايا جميعهم من المكون العربي ومن سكان إحدى القرى التابعة لقضاء شيخان، مما حول يوم الفرح إلى مأتم خيّم على المنطقة.