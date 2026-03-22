العراق يمدد إغلاق أجوائه لمدة 72 ساعة إضافية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد 22 آذار 2026، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام كافة الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة إضافية، وذلك كإجراء احترازي مؤقت لضمان سلامة الملاحة الجوية.

وذكرت السلطة في بيان رسمي، أن الحظر سيبدأ سريانه من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم الأحد (09:00 بتوقيت UTC)، ويستمر حتى الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء استناداً إلى التقييم الأمني المستمر وتطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن الموقف سيخضع لمراجعة دورية لإعادة تقييمه وفقاً للمستجدات الميدانية.

واختتمت السلطة بيانها بالإشارة إلى أنها ستتواصل مع شركات الطيران والجهات المعنية لإبلاغهم بأي تحديثات أو تغييرات تطرأ على الجدول الزمني للملاحة في البلاد.