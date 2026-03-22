النعمان: الهجمات على البعثات الدبلوماسية أفعال إرهابية تهدد بعزل العراق دولياً

أربيل (كوردستان 24)- صرح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الأحد 22 آذار 2026، بأن التحقيقات في الهجمات التي استهدفت البعثات الدبلوماسية والسفارات لا تزال مستمرة، محذراً من أن مثل هذه الأفعال تؤدي إلى تشويه سمعة البلاد وعزل العراق على الساحة الدولية.

وأشار النعمان، في تصريح لوسائل إعلام عراقية، إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى قد صنّف هذه الهجمات ضمن "الأعمال الإرهابية" وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2005، مبيناً أن "هذه الأفعال مدانة لأنها تضعف المكانة الدبلوماسية للعراق وتتسبب بإحراج الحكومة أمام المجتمع الدولي".

وأكد المتحدث باسم القائد العام أن الحكومة عملت باستمرار على استعادة الهيبة الدولية للعراق، حتى باتت البلاد جزءاً من الحل للأزمات الإقليمية.

لافتاً إلى أن تسنم العراق لمناصب هامة في السنوات الأخيرة، كرئاسة القمة العربية وعدة هيئات دولية، يعد دليلاً على ثقة العالم بدوره المؤثر.

وفيما يخص التوترات الإقليمية، استشهد النعمان بتحذيرات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالقول: إن أي تدهور أمني في المنطقة سيكون له تداعيات وآثار سلبية تطال الجميع.

موضحاً أن المنطقة تشهد حالياً نوعاً من الاضطراب السياسي والأمني والاقتصادي الذي لا يقتصر تأثيره على إيران فحسب، بل يمتد ليشمل دول الخليج والعالم أجمع.

واختتم صباح النعمان تصريحه بالقول إنه، وحفاظاً على مصلحة سير التحقيقات، ليس من المناسب حالياً الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهوية منفذي الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية.