دبلوماسي قطري: قطر لا تشارك في أي جهود وساطة تهدف إلى إنهاء الحرب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – لقطر، هذه الدولة الخليجية الصغيرة، تاريخ طويل في الوساطة لحل النزاعات، فضلاً عما تربطها من علاقات جيدة بالولايات المتحدة.

وكانت الدوحة قد حافظت على علاقات عمل مع إيران قبل اندلاع الحرب، مما جعلها مؤهلة للعب دور الوسيط المحتمل، إلا أن هذه العلاقات تدهورت عقب الهجمات التي استهدفت منشآت الغاز الطبيعي وأهدافاً قطرية أخرى.

وفي هذا السياق، صرح دبلوماسي [قطري] بأن بلاده "تركز حالياً على الدفاع عن أراضيها" ومعالجة أزمة الغاز. وأضاف الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح لوسائل الإعلام: "لسنا منخرطين حالياً في أي جهود وساطة".



المصدر: AP