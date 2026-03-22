رئيس إقليم كوردستان يتلقى برقية تهنئة من وزير الخارجية التركي

أربيل (كوردستان 24)- تلقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، اليوم الأحد 22 آذار/مارس 2026، برقية تهنئة من السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، وذلك بمناسبة حلول عيد نوروز.

وعبّر السيد فيدان في برقيته عن أحرّ التهاني، واصفاً عيد نوروز بأنه رمز للخير والأمل، وعنصر أساسي من عناصر الثقافة المشتركة في المنطقة. كما أعرب عن تمنياته في أن يكون نوروز وسيلة لتعزيز أواصر الصداقة والوئام والحفاظ على القيم المشتركة.

وفي جانب آخر من برقيته، أشار وزير الخارجية التركي إلى الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تشهده من تحديات متزايدة، معرباً عن أمله في أن يحقق هذا العيد السلام والاستقرار للبشرية جمعاء.

وفي الختام، وجّه وزير الخارجية التركي تحياته الصادقة إلى رئيس إقليم كوردستان وشعب الإقليم، متمنياً لهم عاماً حافلاً بالسلام والرخاء.