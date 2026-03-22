رئيس الحكومة والمندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يبحثان التحديات الأمنية وتداعيات الأزمة الاقتصادية

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في اتصالٍ هاتفي مساء اليوم الأحد 22 آذار/مارس 2026، مع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة السفير مايكل والتز، التحديات الأمنية والهجمات التي استهدفت إقليم كوردستان والمصالح الأمريكية في عموم الشرق الأوسط.

كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية على إقليم كوردستان والعراق. وعُدَّ قرار حكومة الإقليم بالسماح بتصدير النفط عبر خط أنابيب الإقليم، بمثابة خطوة داعمة نحو التخفيف من الأعباء الاقتصادية.

كذلك جدد الجانبان التأكيد على عمق العلاقات الراسخة والوثيقة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان.