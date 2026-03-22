غارات تستهدف "جرف الصخر" وقصف يطال مركزاً دبلوماسياً أمريكياً في بغداد

أربيل (كوردستان24)- شهدت الساحة العراقية تطورات أمنية متسارعة، حيث تعرضت مواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي لسلسلة غارات جوية، بالتزامن مع استهداف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي في مطار بغداد الدولي، وسط مؤشرات على اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

أعلنت خلية الأزمات في محافظة بابل، اليوم الأحد، أن طائرات حربية ومسيرة نفذت ثلاث ضربات جوية استهدفت مقرات تابعة للحشد الشعبي في منطقة "جرف الصخر". وأشارت المعلومات إلى أن القصف ركز على مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله"، إلا أنه لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية نظراً لإخلاء تلك المقرات في وقت سابق.

وفي سياق متصل، تعرض "مركز الدعم الدبلوماسي" التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي لهجوم من قبل فصائل مسلحة. ونقلت مصادر أمنية أن السلطات الأمريكية بدأت بالفعل عملية إجلاء للمركز ونقل الموظفين إلى خارج العراق. ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تراجع إجراءاتها الأمنية بشكل مستمر لضمان سلامة طواقمها.

يأتي هذا التوتر في أعقاب انخراط العراق في دائرة الصراع التي اندلعت بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين، تشن "المقاومة الإسلامية في العراق" هجمات يومية بالمسيرات والصواريخ ضد المصالح الأمريكية، فيما أقر "البنتاغون" للمرة الأولى باستخدام مروحيات هجومية لضرب تحركات الفصائل المسلحة.

وجاءت هجمات الليلة الماضية في وقت حساس، حيث كانت "كتائب حزب الله" قد منحت مهلة لمدة خمسة أيام لوقف الهجمات على السفارة الأمريكية، مشروطة بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان وانسحاب عناصر وكالة المخابرات المركزية (CIA) من بغداد. إلا أن تبادل القصف الجوي والصاروخي يشير بوضوح إلى فشل جهود التهدئة واتجاه الأوضاع نحو مزيد من التعقيد الميداني.