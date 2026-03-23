كتائب حزب الله العراق تمدد تعليق هجماتها على السفارة الأمريكية لخمسة أيام إضافية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت كتائب حزب الله في العراق، يوم الأحد، عن قرارها بتمديد المهلة الممنوحة لتعليق العمليات العسكرية التي تستهدف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد لمدة خمسة أيام أخرى، مع ربط تحركاتها المقبلة بطبيعة "انتهاكات العدو".

وفي بيان صادر عن المسؤول الأمني للكتائب، أبو مجاهد العساف، أكد فيه على الثقل السياسي للفصائل المسلحة، قائلاً: "نؤكد أنه لن تشكل أي حكومة جديدة دون ختم (توقيع) فصائل المقاومة الإسلامية في العراق". وأضاف العساف أن قرار تمديد تعليق الهجمات لخمسة أيام إضافية يأتي في إطار مراقبة سلوك القوات الأمريكية، مشدداً على أن التعامل الميداني سيكون "وفقاً لحجم الانتهاكات".

وشنّ البيان هجوماً لاذعاً على قادة كتل سياسية عراقية، واصفاً مواقفهم بـ"المتذبذبة"، وجاء فيه: "رسالتنا إلى القادة السياسيين الذين يدينون هجمات المقاومة، ثم يحاولون تضليل الرأي العام ببيانات استنكار خجولة عند قصف مقار الحشد الشعبي: إن الشعب يعرف جيداً حقيقتكم وعمالتكم ومصادر تمويلكم، فلا تتاجروا بدماء أحرار الوطن".

وكانت كتائب حزب الله قد حددت في وقت سابق (الخميس الماضي) خمسة شروط أساسية لوقف هجماتها، من أبرزها:

وقف القصف الإسرائيلي وعمليات التهجير القسري في ضاحية بيروت الجنوبية.

التزام الولايات المتحدة بوقف استهداف المناطق السكنية في بغداد والمحافظات العراقية.

سحب عناصر وكالة المخابرات المركزية (CIA) من محيط السفارة وحصر تواجدهم داخل المبنى حصراً (مع استثناء إقليم كوردستان من هذا الشرط).

يأتي هذا الإعلان بعد موجة من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي استهدفت مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء خلال الأيام القليلة الماضية.

من جهتها، جددت الحكومة العراقية إدانتها الشديدة لهذه الهجمات، واصفة إياها بـ"الأعمال الإرهابية" التي تمس سيادة الدولة. وحذرت الحكومة في بيان رسمي من أن مثل هذه التصرفات تدفع بالبلاد نحو منزلقات خطيرة تؤثر على الاستقرار الأمني وعلاقات العراق الدولية.