بغداد في حالة تأهب أمني قصوى وإعادة نشر الحواجز "الكونكريتية" في الشوارع

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في العاصمة العراقية، اليوم الاثنين 23 آذار 2026، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في معظم مناطق بغداد خلال الساعات القليلة الماضية، شملت نصب نقاط تفتيش مفاجئة ووضع مرابطات أمنية جديدة، مما أدى إلى اختناقات مرورية حادة وعرقلة حركة تنقل المواطنين في أغلب الشوارع الرئيسية.

وذكر المراسل أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أصدر أوامر تقضي بإعادة نشر الحواجز الكونكريتية وتفعيل نقاط التفتيش في عدد كبير من أحياء العاصمة، في إجراءات مشابهة لما كانت عليه الأوضاع الأمنية في سنوات سابقة.

تأتي هذه التحركات العسكرية وتشدد الإجراءات في أعقاب رصد "تهديدات جدية" تستهدف القواعد العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية في العراق. وبناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وُضعت كافة الأجهزة الأمنية في حالة استنفار تام (حالة الإنذار) لإحباط أي هجمات محتملة قد تشنها جماعات مسلحة ضد تلك المواقع الحساسة.