الخارجية الأمريكية تصدر "تحذيراً عاجلاً" لمواطنيها حول العالم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين 23 آذار/مارس 2026، تحذيراً أمنياً عاجلاً لمواطنيها في كافة أنحاء العالم، دعتهم فيه إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع استمرار العمليات الحربية ضد إيران.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني: "يتعين على الأمريكيين المتواجدين خارج البلاد اتباع التعليمات والإرشادات الأمنية الصادرة عن أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية بشكل دقيق".

وحذر البيان من احتمالية استهداف المنشآت والقواعد الدبلوماسية الأمريكية، مشيراً إلى أن التهديد قد يطال حتى تلك المراكز الواقعة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط.

كما لفتت الخارجية الأمريكية إلى وجود مخاطر من قيام جماعات موالية لإيران باستهداف المصالح الأمريكية في الخارج، أو المواقع المرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنيها في مختلف أرجاء العالم، مما يستدعي يقظة أمنية مستمرة.