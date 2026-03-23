النفط يقفز فوق 113 دولاراً للبرميل مع استمرار التوترات وتوقف الملاحة في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً مع افتتاح التداولات في الأسواق العالمية اليوم، الاثنين 23 آذار 2026، مدفوعةً بمخاوف نقص الإمدادات وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد عقب تصريحات صادرة عن الولايات المتحدة وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، أكدتا فيها استمرار العمليات العسكرية ضد إيران لعدة أسابيع إضافية، وهي الحرب التي اندلعت شرارتها في 28 شباط الماضي.

وأدى استمرار النزاع المسلح إلى شلل شبه كامل في حركة نقل الوقود عبر مضيق هرمز، الذي يعد الشريان المائي الأهم عالمياً لتجارة الطاقة، مما أثار قلقاً واسعاً لدى المستثمرين من تعطل وصول الإمدادات إلى الأسواق الدولية.

ووفقاً لبيانات بورصة شيكاغو في الساعات الأولى من صباح اليوم، جاءت أسعار الخام كما يلي:

خام برنت: ارتفع بنسبة 1.73% ليصل إلى 113.44 دولاراً للبرميل.

خام غرب تكساس الوسيط (WTI): ارتفع بنسبة 1.78% ليستقر عند 100.10 دولاراً للبرميل.

يرى خبراء في سوق الطاقة أن حالة "الضبابية" التي تكتنف مستقبل الصراع واحتمالية تحوله إلى حرب طويلة الأمد، ستستمر في الضغط على الأسواق العالمية. وحذر المحللون من أن استمرار إغلاق أو تعثر الملاحة في الممرات المائية الحيوية قد يدفع بالأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تتجاوز بكثير الأرقام المسجلة حالياً.