الجيش الإسرائيلي يقر بوجود "أعطال تقنية" حالت دون اعتراض الصواريخ الإيرانية

أربيل (كوردستان24)- أقر الجيش الإسرائيلي بحدوث خللين تقنيين منفصلين في منظومات الدفاع الجوي، وهو ما أدى إلى فشل اعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية التي عبرت الأجواء خلال الهجوم الذي شنته طهران يوم السبت الماضي.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، 23 آذار 2026، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين: "في كلتا الحالتين، تم إطلاق صواريخ اعتراضية لتدمير الأهداف المعادية، إلا أنها لم تنجح في صد النيران القادمة نحونا". وأشار ديفرين إلى أن المنظومات الدفاعية تعمل عادة بكفاءة عالية وتنجح في تدمير أكثر من 90% من الصواريخ في الجو.

وعلى صعيد الخسائر البشرية، كشفت السلطات الصحية الإسرائيلية أن سقوط صاروخين إيرانيين في مناطق بجنوب البلاد يوم السبت، أسفر عن إصابة أكثر من 150 شخصاً بجروح متفاوتة.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث العسكري أن الجيش فتح تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات مقتل مزارع إسرائيلي صباح يوم الأحد في منطقة "كيبوتس مسغاف عام" شمالي البلاد. ويتركز التحقيق حول ما إذا كان المزارع قد قُتل بنيران مدفعية الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ أثناء التصدي للهجمات.