انتعاش كبير في مناسيب سدود إقليم كوردستان

اربيل (كوردستان24) - أعلنت المديرية العامة للسدود والخزانات المائية، التابعة لوزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين (23 آذار/مارس 2026)، عن تسجيل زيادة ملحوظة في حجم المياه المخزنة في سدود الإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة للتدفقات المائية الأخيرة.

إيرادات مائية هائلة



وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المديرية، فقد استقبل سدا "دوكان" و"دربنديخان" إيرادات مائية ضخمة بلغت 242 مليون متر مكعب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط. وقد أسفرت هذه التدفقات عن ارتفاع منسوب المياه في سد دوكان بمقدار 83 سنتيمتراً، فيما ارتفع منسوب سد دربنديخان بمقدار 30 سنتيمتراً.

وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن سد "دهوك" سجل إيرادات مائية بلغت 2.5 مليون متر مكعب، مما أدى إلى ارتفاع منسوبه بمقدار متر واحد. كما استقبل سد "كومسبان" (گومەسپان) نحو نصف مليون متر مكعب من المياه.

أما على صعيد السدود الصغيرة والمتوسطة في الإقليم، فقد كشفت المديرية أن غالبيتها العظمى قد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى (الامتلاء التام)، وبدأت المياه بالتدفق من مفيضاتها (حالة الطفح).

تحذيرات عاجلة وإجراءات احترازية



وعلى ضوء هذه التطورات المائية، وجهت وزارة الزراعة إشعاراً عاجلاً للمواطنين، معلنةً عن قرار زيادة كميات المياه المطلقة (المُفرّغة) من سد دربنديخان لهذا اليوم.

وجددت الوزارة تأكيدها على التحذيرات السابقة، مُهيبةً بالمواطنين والسياح بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد التام عن مجرى نهر "سيروان" والمناطق الساحلية الواقعة أسفل السدود، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

طمأنة الرأي العام



وفي ختام بيانها، بعثت المديرية برسالة طمأنة للرأي العام، مؤكدةً أن خطط خزن وإطلاق المياه تجري إدارتها بأسلوب علمي ومدروس، وتُنفذ بنجاح تام وبدقة عالية من قبل فرق هندسية وفنية متخصصة، متمنيةً دوام السلامة لجميع المواطنين.