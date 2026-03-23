لندن: إحراق 4 سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية وسط شبهات بـ "معاداة السامية"

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - أقدم مجهولون ملثمون على إضرام النيران في أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة إغاثية تطوعية، وذلك في أحد الأحياء ذات الأغلبية اليهودية بالعاصمة البريطانية لندن. وفيما لم تُعلن السلطات الأمنية عن أي اعقالات حتى الآن، تبرز ترجيحات باعتبار الهجوم عملاً "معادياً للسامية".

تفاصيل الهجوم

أظهرت لقطات وثقتها كاميرات المراقبة في موقع الحادث، اقتراب عدد من الأشخاص الملثمين يحملون عبوات بنزين ومواد سريعة الاشتعال، حيث قاموا بسكبها وإضرام النيران مباشرة في المركبات. وأدى التدخل المتعمد إلى اندلاع حريق ضخم أسفر عن تصاعد سحب من الدخان الأسود الكثيف التي غطت سماء المنطقة.

لا خسائر بشرية

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، أكد متحدث باسم فرق الإطفاء في لندن أن الحادث أسفر عن احتراق 4 سيارات إسعاف، مشيراً إلى أنه لحسن الحظ لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية. وأوضح المتحدث أن الدوافع الحقيقية وراء الحادث لم تُكشف بعد، ولم يتم توقيف أي مشتبه به على خلفية هذه التهمة حتى اللحظة.

استهداف منظمة "هاتزولا"

وتعود ملكية المركبات المستهدفة إلى منظمة "هاتزولا" (Hatzola)، وهي منظمة إغاثية يهودية تطوعية مسجلة رسمياً وحاصلة على تراخيص العمل من الحكومة البريطانية. وتُعنى المنظمة بتقديم الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ والإسعاف الأولي للمجتمعات والأحياء اليهودية في لندن على مدار 24 ساعة.

ورغم استمرار التحقيقات الأمنية للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجناة، إلا أن المؤشرات الأولية وردود الأفعال تضع الهجوم في خانة الأعمال "المعادية للسامية"، وتعتبره تعبيراً عن جرائم الكراهية الموجهة ضد اليهود.

المصدر : وكالات