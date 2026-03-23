الأرصاد الجوية تعلن حصيلة الأمطار في إقليم كوردستان: "دربنديخان" تتصدر بأعلى معدل هطول

اربيل (كوردستان24) - أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، اليوم الإثنين (23 آذار/مارس 2026)، إحصائية بكميات الأمطار الهاطلة على مختلف محافظات ومناطق الإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية تصدُّر قضاء "دربنديخان" القائمة بتسجيله أعلى معدل لهطول الأمطار على مستوى الإقليم، والذي بلغ 96.8 ملم.

وفيما يلي جدول تفصيلي بكميات الأمطار (بالمليمتر) المسجلة في مختلف المحافظات والمناطق التابعة لها، بحسب بيان المديرية:

محافظة أربيل:

أربيل (المركز): 6.8 ملم

ميركة سور: 51 ملم

جومان: 47.8 ملم

بارزان: 46 ملم

كوية (كويسنجق): 40 ملم

حاجي عمران: 39 ملم

نازنين: 31.3 ملم

رواندز: 27.3 ملم

هيران: 26 ملم

سيدكان: 25.5 ملم

سوران: 22.4 ملم

خليفان: 19 ملم

شقلاوة: 17 ملم

سد دوين: 13.4 ملم

بيرمام: 13.3 ملم

سد كومسبان: 13.2 ملم

خبات: 5 ملم

شمامك: 3 ملم

محافظة السليمانية:

دربنديخان: 96.8 ملم (الأعلى في الإقليم)

رانية: 61.5 ملم

بنجوين: 56.4 ملم

سيد صادق: 56.2 ملم

سركبكان: 55.5 ملم

جوارقورنة: 54.4 ملم

ياخسمر: 50.6 ملم

قلعة دزة: 45 ملم

برزنجة: 44.5 ملم

دوكان: 38.6 ملم

ماوت: 34.3 ملم

أغجلر: 31 ملم

جوارتا: 30 ملم

بركة (پڕگە): 23.4 ملم

بازيان: 22 ملم

قرداغ: 20.8 ملم

السليمانية (المركز): 19.8 ملم

سيتك: 18.1 ملم

جمجمال: 17 ملم

تكية: 17 ملم

سنكاو: 9 ملم

محافظة دهوك:

زاويتة: 84 ملم

ديرلوك: 84 ملم

شيلادزي: 69 ملم

مانكيش: 60 ملم

جمانكي: 57 ملم

بامرني: 56 ملم

كاني ماسي: 55 ملم

سرسنك: 53 ملم

العمادية (آميدي): 51 ملم

باتوفا: 46 ملم

الشيخان: 41 ملم

دينارتة: 40.6 ملم

باعدرة: 40 ملم

دهوك (المركز): 38.1 ملم

سميل: 36.7 ملم

كردسين: 31 ملم

زاخو: 26.8 ملم

بجيل: 23 ملم

ئاكرێ (عقرة): 17.2 ملم

قسروك: 16 ملم

بردرش: 5.7 ملم

محافظة حلبجة:

سيروان: 81.2 ملم

خورمال: 70 ملم

حلبجة (المركز): 64.6 ملم

طويلة: 58.4 ملم

بيارة: 55 ملم

مناطق كركوك وإدارة كرميان:

ميدان: 48.6 ملم

خانقين: 25.2 ملم

كلار: 19 ملم

تكية جباري: 17.1 ملم

شوان: 15.6 ملم

كفري: 6.2 ملم