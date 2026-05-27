الرئيس مسعود بارزاني يعزي بوفاة المناضل والشخصية الوطنية "أحمد دشتي"

أربيل (كوردستان24)- بعث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 27 أيار 2026، برقية تعزية ومواساة بوفاة الشخصية الوطنية والمناضل البارز، الأستاذ (أحمد دشتي)، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والنضال.

وجاء في نص برقية الرئيس بارزاني: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل الشخصية والمناضل في سبيل شعبنا، وبيشمركة ثورتي أيلول وكولان، والكاتب والشاعر الوطني الحامل لـ (مدالية بارزاني)، الأستاذ أحمد دشتي".

ووجه الرئيس بارزاني من خلال البرقية أحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وذويه ورفاق دربه في النضال، وإلى عموم المناضلين والوطنيين في كوردستان، معرباً عن مشاطرته لهم أحزانهم في هذا المصاب الأليم.

واختتم الرئيس بارزاني برقيته بالابتهال إلى الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مكتب الرئيس مسعود بارزاني

27 أيار 2026