الحلبوسي يشيد بقرار الصدر بشأن سرايا السلام ويدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة

أربيل (كوردستان24)- أشاد رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، اليوم الأربعاء 27 ایار/مایو 2026، بالموقف الذي أعلنه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، بشأن انفكاك سرايا السلام والتحاقها الكامل بمؤسسات الدولة، معتبراً الخطوة دعماً لهيبة الدولة وتعزيزاً للاستقرار وترسيخاً لسلطة القانون.

وقال الحلبوسي، في بيان، إن هذه الخطوة تمثل موقفاً وطنياً مسؤولاً ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية التي يشهد فيها العراق تحولاً نحو البناء والإعمار وترسيخ الأمن والاستقرار بعد سنوات من الحروب والتحديات الأمنية والظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها كاملة في حفظ الأمن وخدمة المواطنين، مشيراً إلى أهمية تعزيز حضور الدولة وترسيخ سيادة القانون في مختلف أنحاء البلاد.

ودعا الحلبوسي إلى مواصلة الخطوات الوطنية المسؤولة التي تسهم في حصر السلاح بيد الدولة والالتزام بالدستور والقوانين النافذة، بما يجنّب العراق أي توترات أو انقسامات ويعزز وحدة الصف الوطني.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة العمل لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتحقيق السيادة الوطنية، بما يضمن أمن العراق واستقراره ويحفظ مصالح المواطنين.