نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية الهولندي يبحثان أوضاع المنطقة

اربيل (كوردستان24) - تلقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، ظهر اليوم (الاثنين، 23 آذار 2026)، اتصالاً هاتفياً من توم بيريندسن، وزير خارجية هولندا.

في مستهل الاتصال، قدم نيجيرفان بارزاني تهانيه لبيريندسن بمناسبة تسلمه مهام منصبه، راجياً له التوفيق والنجاح، وأعرب فخامته عن شكره وتقديره لهولندا على دعمها ومساعداتها المستمرة لإقليم كوردستان في كل الأوقات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر مستجدات الحرب والأوضاع المعقدة في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على التداعيات الخطيرة للحرب على الأمن والاستقرار والوضع الاقتصادي في المنطقة والعالم. في هذا السياق، اتفق الجانبان على ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب والتوصل إلى حلول سلمية للمشاكل والخلافات.

من جانبه، أعرب معالي وزير الخارجية الهولندي عن قلق بلاده والاتحاد الأوروبي من احتمالات توسع دائرة الحرب والصراعات وتداعياتها، مؤكداً دعم بلاده لحماية أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان.

وشكّل تأثير الحرب على إقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وأهمية إبعاد العراق وإقليم كوردستان عن الحرب، وعلاقات التعاون المشترك مع هولندا، محوراً آخر للاتصال الهاتفي.