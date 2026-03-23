دار الأوبرا بدمشق تختتم احتفالية فنية بمناسبة عيد النوروز

اربيل (كوردستان24) - اختتمت دار الأسد للثقافة والفنون (أوبرا دمشق)، فعاليات الاحتفالية الفنية الخاصة بمناسبة "عيد نوروز" ورأس السنة الكوردية الجديدة، والتي أُقيمت برعاية رسمية من وزارة الثقافة السورية.

وشهد الحفل، الذي انطلق على خشبة "مسرح الأوبرا"، حضوراً لافتاً وتغطية إعلامية واسعة، حيث قدمت "فرقة آشتي للتراث الكوردي" عروضاً فنية وتراثية مميزة عكست غنى وتنوع الثقافة الكوردية.

لوحات راقصة وأزياء تقليدية

وتضمن برنامج الاحتفالية، الذي أشرف على رؤيته الفنية الفنان إدريس مراد، باقة متنوعة من الفقرات الفنية. وافتُتحت الأمسية بلوحات استعراضية راقصة قدمتها فرقة "آشتي"، من تصميم الفنان أزاد سفريان. وركزت العروض على إبراز الحركات الإيقاعية الفلكلورية والأزياء التقليدية الملونة المرتبطة بطقوس واحتفالات نوروز.

مشاركات غنائية وتراثية

وعلى الصعيد الغنائي، تألق على خشبة المسرح نخبة من الفنانين، حيث تناوب كل من آلان مراد، روستو رمضان، وإيفانا محمد، على أداء مجموعة من الأغاني التراثية التي تفاعل معها الجمهور.

كما تميزت الأمسية بمشاركة خاصة للنجمة عبير شمس الدين والفنان جوان حسو، اللذين أضافا لمسة فنية خاصة ضمن الفقرات الرئيسية للعرض.

تقرير : انور عبداللطيف - كوردستان24 - دمشق