الفنانة التشكيلية كلارا علي: الفن بلا مشاعر بشرية لا قيمة له

أربيل (كوردستان24)- في لقاء خاص مع "كوردستان 24"، اليوم الأربعاء 6 أيار 2026، سلطت الفنانة التشكيلية الشابة كلارا علي الضوء على مسيرتها الفنية الفريدة وتجاربها التي تمزج بين الكلاسيكية والحداثة، كاشفةً عن رؤيتها لدور التكنولوجيا في الفن.

من الكلاسيكية إلى الحداثة

بدأت كلارا مسيرتها الأكاديمية في الرسم عام 2020، حيث ركزت في السنوات الأربع الأولى على إتقان الأسس الفنية التقليدية، وبشكل خاص دراسة تفاصيل الوجه والجسد البشري. وتقول كلارا: "كانت هذه المرحلة بمثابة الأساس المتين لكل تطور لاحق في أعمالي؛ فلم أكتفِ بتعلم التقنيات، بل سعيت لخلق رؤية بصرية تميزني عن الآخرين من خلال التلاعب بالضوء والظلال والنسب لخلق لوحات تحاكي الواقع".

الإنسان والآلة.. صراع الهوية

شهدت مسيرة كلارا تحولاً نوعياً عندما بدأت بتجربة أساليب حديثة تمزج بين الملامح البشرية وعناصر الروبوتات والتكنولوجيا. وتوضح كلارا أن هذا التوجه يعكس تفكيراً معاصراً يهدف لاستكشاف العلاقة بين الإنسان والآلة، ومناقشة قضايا فكرية عميقة مثل الهوية وتأثير التكنولوجيا على المشاعر الإنسانية.

من كركوك إلى برلين

شاركت كلارا في خمسة معارض فنية في مدن كركوك، السليمانية، وأربيل، مما مكنها من الاندماج في الوسط الفني واكتساب خبرات واسعة. وكان الإنجاز الأبرز في مسيرتها هو عرض أحد أعمالها في العاصمة الألمانية برلين، وهي خطوة وصفتها بأنها "بوابة لدخول السوق الدولية والتعريف بقدراتها خارج حدود الوطن".

الفن والذكاء الاصطناعي

وحول طغيان الذكاء الاصطناعي، تؤكد كلارا أن الفن يكتسب معناه العميق فقط عندما ينبع من داخل الإنسان وتجاربه الحقيقية، لا من الأنظمة الخوارزمية. وتضيف: "رغم أن الذكاء الاصطناعي قادر على إنتاج صور جميلة تقنياً، إلا أنها تفتقر إلى الروح والمشاعر البشرية التي هي أساس كل عمل فني حقيقي".

آفاق جديدة: الموسيقى واللوحة

كشفت كلارا في ختام حديثها عن انشغالها حالياً بمشروع فني جديد يتمثل في دراسة الموسيقى وتعلم العزف على البيانو، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام الجديد، رغم استقطاعه وقتاً من الرسم، إلا أنه يغذي مخيلتها الفنية، فالموسيقى والرسم كلاهما يرتبطان بعمق بالمشاعر والخيال البشري.

يُذكر أن كلارا علي، ابنة مدينة كركوك، تمارس الرسم أكاديمياً منذ 7 سنوات، ونجحت خلال هذه الفترة القصيرة في لفت الأنظار بأسلوبها المبتكر ومشاركاتها المحلية والدولية المستمرة.