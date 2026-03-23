ترامب يعلّق الضربات العسكرية على منشآت الطاقة الإيرانية لـ 5 أيام إثر "محادثات مثمرة" مع طهران

منذ 50 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين (23 آذار/مارس 2026)، إرجاء الهجمات العسكرية المقررة على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، كاشفاً عن إجراء "محادثات جيدة للغاية" بين واشنطن وطهران.



محادثات لإنهاء العداء



وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة وإيران انخرطتا خلال اليومين الماضيين في محادثات معمقة ومثمرة، تهدف إلى إيجاد تسوية نهائية وشاملة للصراعات، ووضع حد لحالة العداء في منطقة الشرق الأوسط.



تعليق مشروط للضربات



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه، وبناءً على الأجواء الإيجابية التي سادت المباحثات والاتفاق على مواصلتها طيلة هذا الأسبوع، فقد أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الأمريكية بتعليق كافة الضربات العسكرية التي كانت تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية.

وشدد ترامب على أن هذا التعليق العسكري "مؤقت ومحدد بخمسة أيام فقط"، ويبقى مرهوناً بنجاح الاجتماعات والمحادثات المستمرة بين البلدين.

صمت إيراني



وفي المقابل، لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي أو توضيح من قبل السلطات في طهران حيال تصريحات الرئيس الأمريكي وما تم الكشف عنه من مفاوضات.



النص الحرفي لتدوينة الرئيس الأمريكي:

"يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات جيدة ومثمرة للغاية، بشأن التوصل إلى تسوية شاملة ونهائية لعدائنا في الشرق الأوسط. واستناداً إلى مناخ هذه المحادثات المعمقة والدقيقة والبناءة، والتي من المقرر أن تستمر طوال هذا الأسبوع، فقد وجهت وزارة الدفاع بتأجيل كافة الضربات العسكرية على محطات والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك شريطة نجاح الاجتماعات والمحادثات المستمرة".