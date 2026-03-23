السوداني يترأس اجتماعاً طارئاً لمواجهة أزمة تصدير النفط وتقييم مخزون الوقود إثر تطورات المنطقة

اربيل (كوردستان24) - ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (23 آذار/مارس 2026)، اجتماعاً وزارياً وفنياً خاصاً بتقييم واقع قطاعي النفط والطاقة في العراق، في ظل التداعيات المستمرة للحرب وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وعُقد الاجتماع بحضور وزير النفط، وكلاء الوزارة، مستشاري شؤون الطاقة والاقتصاد، إلى جانب مسؤولي قطاع الوقود في وزارة الكهرباء وممثلي شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).

خطط بديلة بعد تعثر التصدير جنوباً

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لخطة وزارة النفط في المرحلة الراهنة، لاسيما بعد تعثر عمليات تصدير النفط من الموانئ الجنوبية للبلاد.

وفي هذا الصدد، ناقش المجتمعون بشكل مكثف المقترحات والبدائل الخاصة بعملية تصدير الخام العراقي عبر أنبوب (كركوك - جيهان) التركي، إلى جانب بحث مقترحات جديدة مطروحة لاستئناف وتأمين مسارات التصدير.

طمأنة للشارع العراقي

ومن جانبه، طمأن وزير النفط، خلال استعراضه، بوجود مخزون استراتيجي وافٍ من مختلف المشتقات النفطية والمحروقات المطلوبة (زيت الوقود، الغاز أويل، الكيروسين، البنزين، النفط الأسود، والغاز المحلي والمستورد)، لضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد.

وأكد الوزير استمرار عمل المصافي العراقية بطاقتها الإنتاجية القصوى وبصورة مستقرة، بما يغطي ويؤمن حاجة السوق المحلية بالكامل.

دعم المشاريع الصناعية

وتطرق الاجتماع إلى ملف أسعار الوقود المُجهز للمشاريع المحلية، حيث جرى تدارس الحلول المقترحة لضمان ديمومة عمل المشاريع الصناعية في القطاعين العام والخاص، وحمايتها من التأثر المباشر بالارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للطاقة.

توصيات وقرارات مرتقبة

وخلص الاجتماع الطارئ إلى صياغة حزمة من المقترحات الفنية والعملية، تمهيداً لتقديمها إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

كما وجّه السوداني بمواصلة عمل "خلية الأزمة" الخاصة بالوقود على مدار الساعة، لوضع المعالجات الآنية والفورية لأي تطورات أو تداعيات قد تطرأ نتيجة الأحداث الراهنة في المنطقة.