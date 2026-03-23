طهران تنفي وجود أي مفاوضات مع واشنطن وتصف الأنباء المتداولة بـ "المضللة"

أربيل (كوردستان 24)- جددت إيران، عبر تصريحات لمسؤولين بارزين، نفيها القاطع لوجود أي مفاوضات حالية مع الولايات المتحدة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، عدم إجراء أي محادثات مع الجانب الأمريكي، مشدداً على أن "موقف إيران بشأن مضيق هرمز وشروط إنهاء الحرب لا يزال ثابتاً كما كان تماماً".

من جانبه، نفى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، صحة الأنباء المتداولة حول المفاوضات، واصفاً إياها بـ "الأخبار الكاذبة". وكتب قاليباف في منشور على منصة "إكس": "لم تُجرَ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ويتم استخدام الأخبار الكاذبة للتلاعب بالأسواق المالية وأسواق النفط، وللهروب من المستنقع الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتأتي هذه الردود الإيرانية المنسقة عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعم فيها أن إيران "تتوق" لعقد اتفاق، مشيراً إلى أن مبعوثين أمريكيين يجرون محادثات مع زعيم إيراني وصفه بـ "المحترم".



المصدر: AP