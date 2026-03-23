لندن تستدعي سفير ايران بسبب "اعمال تزعزع استقرار" البلاد

أربيل (كوردستان 24)- استدعت المملكة المتحدة السفير الإيراني على خلفية اتهام شخصين بمساعدة "جهاز استخبارات أجنبي".

أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان أن لندن استدعت السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة على خلفية اتهام شخصين "بالاشتباه في تقديمهما مساعدة لجهاز استخبارات أجنبي".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية أن المتهمين هما مواطن إيراني ومواطن يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية.

ووفقًا لشرطة العاصمة لندن، وُجهت الأسبوع الماضي تهمة "المشاركة في سلوك من شأنه مساعدة جهاز استخبارات أجنبي" إلى نعمت الله شاهسافاني، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، وعلي رضا فراساتي، وهو مواطن إيراني.

وزُعم أن الرجلين قاما "بمراقبة مواقع وأفراد مرتبطين بالجالية اليهودية في منطقة لندن".

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية أن "الأمن القومي يظل على رأس أولوياتنا، ونحن نتعامل مع التهديدات التي تشكلها إيران ومن يعملون لصالحها بمنتهى الجدية".

