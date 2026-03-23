ستارمر يرحب بإعلان ترامب إجراء محادثات مع إيران

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الإثنين بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء محادثات مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ستارمر أمام لجنة برلمانية "أرحّب بالمحادثات التي أُفيد بأنها تجري بين الولايات المتحدة وإيران"، كاشفا أن لندن كانت "على علم" بها.

وكان ستارمر أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس الأميركي ليل الأحد، بحسب ما أفادت رئاسة الحكومة البريطانية، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأعلن ترامب في وقت سابق الاثنين إجراء محادثات "جيدة جدا" مع الجمهورية الإسلامية، متطرقا الى وجود "نقاط اتفاق رئيسية" بين الجانبين. إلا أن وسائل إعلام إيرانية نفت ذلك.