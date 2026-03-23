حكومة كوردستان تعزي بضحايا تحطم المروحية في قطر وتعلن تضامنها مع أنقرة والدوحة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت حكومة إقليم كوردستان بياناً رسمياً، اليوم الاثنين، أعربت فيه عن بالغ أسفها وحزنها جراء حادث تحطم طائرة مروحية في دولة قطر، وقدمت الحكومة تعازيها الحارة لأسر الضحايا.

مؤكدة وقوف الإقليم وتضامنه الكامل مع شعبي وحكومتي الجمهورية التركية ودولة قطر في هذه الفاجعة الأليمة.

وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في الـ 22 مارس آذار الجاري، عن حادثة تحطم مروحية في المياه الإقليمية لقطر، أسفر عن مقتل 6 أشخاص، 3 منتسبين للقوات المسلحة القطرية، وجندي تركي واثنين من الفنيين من شركة تركية.