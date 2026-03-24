دوي انفجار في القدس بعد تحذير من صواريخ إيرانية

أربيل (كوردستان24)- دوى انفجار قوي فوق القدس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد عملية إطلاق صواريخ إيرانية هي الثانية خلال اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت صواريخ على إسرائيل بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن أجرت محادثات مع مسؤول إيراني لم يسمّه، في تقارير نفتها طهران.

وبعد دقائق من الإنذار الثاني، سمع مراسلو وكالة فرانس برس في القدس دوي انفجار قوي، لكن الجيش قال إنه تم السماح للسكان بمغادرة الملاجئ فيما أفاد المسعفون بعدم وقوع إصابات.

وبعد عملية الإطلاق الأولى، قال الجيش إنه أرسل "قوات البحث والإنقاذ إلى موقع في شمال إسرائيل حيث وردت تقارير عن وقوع" أضرار.

ونشر جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" مقطع فيديو لمبنى متضرر يظهر فيه جزء محطم في طابق علوي وحطام متناثر على الأرض.

وأوضح المسعفون أنهم يقدمون العلاج لرجل أصيب بجروح طفيفة بعدما داس على شظايا، لكن لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أخرى.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين أنّه تحدث الى الرئيس الأميركي، مشيرا إلى أنّ دونالد ترامب يعتقد أنّ المكاسب الأميركية الإسرائيلية في إيران يمكن تحويلها إلى اتفاق تفاوضي يحمي مصالح إسرائيل.

