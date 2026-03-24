مقتل 13 شخصا على الأقل بحادث سير في جنوب البيرو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان)- قُتل 13 شخصا الاثنين في حادث تصادم شاحنة صغيرة وشاحنة كبيرة على طريق سريع في منطقة أريكويبا في جنوب البيرو، وفق ما أفادت السلطات وكالة فرانس برس.

وقال والتر أوبورتو، مسؤول الصحة العامة الإقليمي، لوكالة فرانس برس "لدينا 13 وفاة مُبلغ عنها". وقد أصيب خمسة آخرون ونُقلوا إلى مركز طبي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل سائقَي المركبتين في الحادث الذي وقع على مشارف بلدة سان أنتونيو دي تشوكا الصغيرة، على مسافة أكثر من 1100 كيلومتر من ليما.

وكانت الشاحنة الكبيرة تحمل لوحتَي أرقام برازيليتين.

وتمكّنت السلطات حتى الآن من تأكيد هوية اثنين من الضحايا، فيما يجري التحقيق في سبب الحادث.

وتم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف وفاة على طرق البيرو العام الماضي، وفقا للبيانات الرسمية.

AFP