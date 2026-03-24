مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجمات روسية في أوكرانيا

أربيل(كوردستان24)- قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 14 الثلاثاء في هجمات روسية في بولتافا وزابوريجيا، في وسط أوكرانيا وجنوبها، وفق ما أفادت السلطات الإقليمية.

في بولتافا (وسط)، أفاد رئيس الإدارة الإقليمية فيتالي دياكيفنيتش على تلغرام بسقوط قتيلين على الأقل و11 جريحا في هجوم تسبب في حرائق وأضرار في مبان سكنية وفندق.

وفي زابوريجيا (جنوب)، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية إيفان فيدوروف على التطبيق نفسه عن "هجوم واسع بصواريخ وطائرات مسيّرة" روسية. وكتب "للأسف، قُتل شخص وأصيب ثلاثة".

وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، أفاد حاكم سيفاستوبول بمقتل شخصين على الأقل وإصابة ثمانية أشخاص في انفجار أعقبه حريق في مبنى سكني في المدينة، دون أن يقدم في البداية سببا للواقعة ودون أن يربطها بالحرب الجارية.

