الجيش الإيراني يعلن حصيلة جديدة لعملياته: إسقاط 131 طائرة مسيرة "معادية" حتى الآن

منذ 19 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلنت قيادة الجيش الإيراني، عن إحصائية جديدة تتعلق بعمليات تصدي دفاعاتها الجوية للطائرات المسيرة، مؤكدة تمكنها من إسقاط 131 طائرة مسيرة منذ بدء التوترات العسكرية الراهنة.

وذكرت دائرة العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان رسمي: "إن قوات الدفاع الجوي نجحت في رصد واعتراض طائرتين مسيرتين تابعتين للأعداء، بعد اختراقهما للأجواء السيادية للبلاد". وأوضح البيان أن الطائرتين تم استهدافهما وإسقاطهما في أجواء منطقتي (قشم وكرمان).

وبحسب البلاغ العسكري، فإنه بتدمير هاتين المسيرتين، يرتفع إجمالي عدد الطائرات التي تم تحييدها من قبل "الشبكة الموحدة للمقر المشترك للدفاع الجوي الإيراني" إلى 131 طائرة مسيرة منذ بدء المواجهات.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الغليان والتوتر الأمني المتصاعد، بينما يراقب المحللون العسكريون عن كثب تطور قدرات المنظومات الدفاعية الإيرانية وسرعة استجابتها للخرق الجوي.